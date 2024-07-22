Средства ПВО уничтожили восемь беспилотников в районе Туапсе на Кубани

Фото: Министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь беспилотников в районе города Туапсе в Краснодарском крае в ночь на 22 июля. Об этом сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко в своем телеграм-канале.

Каких-либо повреждений инфраструктуры и пострадавших в результате атаки не выявлено. Специалисты продолжают обследование территории.

Этой ночью атаке ВСУ также подверглись село Устинка и город Шебекино в Белгородской области. В результате произошедшего двое мирных жителей получили ранения.

Кроме того, режим опасности атаки беспилотников продолжает действовать на территории Воронежской области. Силы ПВО были приведены в готовность для отражения возможной атаки.