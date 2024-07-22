Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области

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Режим опасности атаки беспилотников ввели на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Губернатор заявил, что силы ПВО готовы к отражению возможной атаки. Местных жителей призвали сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от властей региона или от МЧС.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в общей сумме восемь украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью и Черным морем в ночь на 21 июля.

Незадолго до этого украинские войска совершили обстрел села Костогрызово в Алешкинском округе Херсонской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град". В результате три жилых дома были уничтожены.