Силы ПВО сбили восемь беспилотников в Белгородской области и над Черным морем

Фото: Министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в общей сумме восемь украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью и Черным морем в ночь на 21 июля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что три БПЛА были сбиты над Белгородской областью, оставшиеся пять дронов – в акватории Черного моря.

При помощи этих беспилотников ВСУ пытались совершить террористические атаки по объектам на территории России, подчеркнули в Минобороны.

Ранее три жилых дома были уничтожены в результате атаки ВСУ из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" в селе Костогрызово в Алешкинском округе Херсонской области.

Кроме того, шесть человек получили ранения в Белгородской области за сутки из-за ударов со стороны украинской армии. Двое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии.