Шесть человек пострадали в Белгородской области за сутки из-за ударов ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Шесть человек получили ранения в Белгородской области за сутки из-за ударов со стороны украинской армии. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в телеграм-канале.

По его информации, 19 июля пострадало шесть мирных жителей, пять из них в Шебекине. Двое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, но, по заверению врачей, их жизни ничего не угрожает, рассказал Гладков. Глава региона отметил, что состояние пострадавших тяжелое, но стабильное. Есть все необходимые лекарства, помощь оказывается, подчеркнул он.

Также после ночного обстрела Шебекина повреждено шесть многоквартирных домов, 22 частных дома и 12 автомобилей. Были отключения электроэнергии, но за ночь электрики выполнили свою работу, указал Гладков и добавил, что сейчас без света временно остаются около 50 домов на двух улицах. Восстановительные работы продолжаются.

Ранее молодая семейная пара погибла из-за атаки украинского беспилотника на автомобиль в районе хутора Церковного в Белгородском райне. В результате атаки началось возгорание машины. Супруги погибли на месте до прибытия бригады скорой помощи. Гладков выразил соболезнования родственникам погибших и сказал, что власти региона продолжат оказывать им поддержку.