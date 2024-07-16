Свыше 200 мирных жителей погибли в Белгородской области с начала СВО

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

С начала СВО в Белгородской области погибли свыше 200 мирных жителей, сообщил ТАСС губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы Белгородской области, еще более 1,1 тысячи человек ранены.

Ночью режим ракетной опасности был объявлен на всей территории Белгородской области.

До этого четыре человека, включая 9-месячного ребенка, получили ранения в результате украинской атаки из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по поселку Октябрьскому Белгородского района. Две раненые женщины и мужчина были доставлены на скорой в городскую больницу № 2 в профильное отделение. У всех диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. Ребенка привезли в детскую областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести.

