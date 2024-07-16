01:27Происшествия
Ракетную опасность объявили в Белгородской области
Фото: ТАСС/Евгений Силантьев
Режим ракетной опасности объявлен на всей территории Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Он призвал местных жителей спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала об отбое опасности.
Атаке ВСУ уже подвергся этой ночью завод низковольтной аппаратуры в поселке Коренево Курской области. Украинский беспилотник сбросил на территорию завода взрывное устройство, в результате чего там вспыхнул пожар.
Кроме того, под украинский обстрел в зоне СВО попала духовная делегация Татарстана во главе с муфтием Камилем Самигуллиным. Несмотря на удары ВСУ снарядами и беспилотниками на протяжении всего пути, делегация смогла добраться до трех военных частей.
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