Три человека получили ранения в результате удара ВСУ по жилому дому в Шебекинском округе

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Три человека получили ранения в результате попадания снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) в частный жилой дом в селе Новая Таволжанка, расположенном в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

"В результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом пострадали двое мужчин и женщина: у одного мужчины ранение грудной клетки, у второго – осколочное ранение мягких тканей живота, у женщины – осколочное ранение в области лопатки", – сообщил он в своем телеграм-канале.

Глава региона также подчеркнул, что бригады скорой доставляют раненых в областную клиническую больницу. По его данным, они получают всю необходимую помощь.

До этого четыре человека, включая 9-месячного ребенка, были ранены в результате украинской атаки из реактивной системы залпового огня по поселку Октябрьский Белгородского района. У пострадавших взрослых медики диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы, а у малыша – минно-взрывную и закрытая черепно-мозговую травмы.

