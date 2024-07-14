Трое взрослых и ребенок ранены в поселке в Белгородской области из-за обстрела ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Четыре человека, включая 9-месячного ребенка, ранены в результате украинской атаки из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по поселку Октябрьский Белгородского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что две раненые женщины и мужчина доставлены на скорой в городскую больницу №2 в профильное отделение. У всех, по его словам, диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. Малыша, как утверждает губернатор, привезли в детскую областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести.

"Предварительно, у мальчика минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы", – добавил Гладков.

Накануне, 13 июля, восемь мирных жителей получили ранения при обстреле украинскими войсками города Шебекино в Белгородской области. По словам губернатора, Шебекино подвергается обстрелу со стороны ВСУ третий день подряд.

Он уточнил, одна женщина получила осколочные ранения плеча и живота, вторая – осколочные ранения обеих ног, шеи, а также непроникающие ранения грудной клетки и брюшной стенки. У мужчины открытая черепно-мозговая травма, он находится в тяжелом состоянии. Еще одного мужчину отвезли в городскую больницу №2 Белгорода.

Трем пострадавшим с осколочными ранениями рук и ног оказали необходимую помощь, лечение они продолжат амбулаторно. У восьмой пострадавшей касательное осколочное ранение правой голени. От госпитализации она отказалась.

