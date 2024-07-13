Мужчина пострадал после прилета боеприпаса в Шебекино Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Мужчина пострадал после прилета украинского боеприпаса в поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Пострадавшего с осколочным ранением ноги бригадой скорой доставили в областную клиническую больницу.

За прошедшую ночь российская система ПВО уничтожила и перехватила четыре украинских беспилотника над Ростовской, Белгородской и Курской областями.

В частности, два дрона перехватили над территорией Ростовской области, один – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Курской области.