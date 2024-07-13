Восемь человек ранены при обстреле белгородского Шебекино

Фото: ТАСС/Александр Река

Восемь мирных жителей получили ранения при обстреле украинскими войсками города Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, Шебекино подвергается обстрелу со стороны ВСУ третий день подряд.

В областную клиническую больницу доставили троих пострадавших. Одна женщина получила осколочные ранения плеча и живота, вторая – осколочные ранения обеих ног, шеи, а также непроникающие ранения грудной клетки и брюшной стенки. У мужчины открытая черепно-мозговая травма, он находится в тяжелом состоянии.

Еще одного мужчину отвезли в городскую больницу №2 Белгорода. Таким образом, всего госпитализировали четыре человека.

Трем пострадавшим с осколочными ранениями рук и ног оказали необходимую помощь, лечение они продолжат амбулаторно. У восьмой пострадавшей касательное осколочное ранение правой голени. От госпитализации она отказалась.

В пяти многоквартирных домах повреждено остекление, в одном частном доме выбиты окна и посечен забор, повреждены как минимум 16 автомобилей. От прямого попадания снаряда загорелся один автомобиль, пожарные оперативно потушили его. Также в одном соцобъекте и двух коммерческих объектах повреждены кровли, фасады и остекления.

Ранее мужчина пострадал после прилета украинского боеприпаса в поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. Пострадавшего с осколочным ранением ноги бригадой скорой доставили в областную клиническую больницу.

За прошедшую ночь российская система ПВО уничтожила и перехватила четыре украинских беспилотника над Ростовской, Белгородской и Курской областями.

В частности, два дрона перехватили над территорией Ростовской области, один – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Курской области.