Завод низковольтной аппаратуры подвергся атаке БПЛА в Курской области

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры в поселке Коренево Курской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

В результате атаки в одном из технологических цехов завода вспыхнул пожар, который уже принялись тушить сотрудники МЧС. Никто из работников завода не пострадал, подчеркнул Смирнов.

В ночь на 13 июля возгорание произошло на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области из-за атаки беспилотника. Предварительно, погибших и пострадавших нет.

Площадь возгорания достигала 200 квадратных метров. Пожару присваивали третий ранг. Спустя некоторое время огнеборцам удалось полностью ликвидировать пожар.