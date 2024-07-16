00:42Происшествия
Завод низковольтной аппаратуры подвергся атаке БПЛА в Курской области
Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"
Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры в поселке Коренево Курской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.
В результате атаки в одном из технологических цехов завода вспыхнул пожар, который уже принялись тушить сотрудники МЧС. Никто из работников завода не пострадал, подчеркнул Смирнов.
В ночь на 13 июля возгорание произошло на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области из-за атаки беспилотника. Предварительно, погибших и пострадавших нет.
Площадь возгорания достигала 200 квадратных метров. Пожару присваивали третий ранг. Спустя некоторое время огнеборцам удалось полностью ликвидировать пожар.
ВС РФ уничтожили пункт запуска беспилотников ВСУ