13 июля, 10:07Происшествия
Площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области увеличилась до 200 кв метров
Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"
Площадь пожара в результате атаки беспилотника на нефтебазе в Ростовской области увеличилась до 200 квадратных метров, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.
Пожару присвоен третий ранг. На месте работают пожарные расчеты, в тушении задействованы 49 человек и 14 единиц техники. К месту ЧП также прибыл пожарный поезд.
Возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе произошло около 04:00 из-за атаки беспилотника. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.