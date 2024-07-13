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13 июля, 10:07

Происшествия

Площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области увеличилась до 200 кв метров

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Площадь пожара в результате атаки беспилотника на нефтебазе в Ростовской области увеличилась до 200 квадратных метров, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Пожару присвоен третий ранг. На месте работают пожарные расчеты, в тушении задействованы 49 человек и 14 единиц техники. К месту ЧП также прибыл пожарный поезд.

Возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе произошло около 04:00 из-за атаки беспилотника. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

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