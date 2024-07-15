Средства ПВО сбили дрон ВСУ над Черным морем около западного побережья Крыма

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны России уничтожили украинский дрон, который обнаружили над Черным морем в районе западного побережья Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, атака была пресечена 15 июля примерно в 13:40 по московскому времени. Министерство уточнило, что Украина пыталась совершить террористическую атаку с использованием БПЛА самолетного типа по объектам, расположенным на территории России.

Силами противовоздушной обороны за прошедшую ночь были сбиты 22 украинских беспилотника самолетного типа над тремя регионами РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что 15 дронов ликвидировали над Брянской областью, шесть были уничтожены над Крымом и один – над Липецкой областью.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что при отражении атаки дронов, обломки одного из них упали в районе Фиолента на территории частного дома.

