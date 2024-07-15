15 июля, 04:24Происшествия
ПВО сбила беспилотник в Севастополе, обломки упали на территории частного дома
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
ПВО сбила беспилотник в районе мыса Фиолент в Севастополе, обломки рухнули на территорию частного дома. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
Губернатор сообщил, что ПВО отражает атаку беспилотников. Развожаев уточнил, что контроль обстановки продолжается и призвал доверять только официальной информации.
В ночь на 15 июля сообщалось, что беспилотник упал на территорию электроподстанции в Становлянском округе Липецкой области. По словам главы региона Игоря Артамонова, работа электроподстанции не была нарушена, также обошлось без жертв.
До этого дрон ВСУ атаковал подстанцию маслодельного комбината в Судже Курской области. Из-за этого на двух заправочных станциях начался пожар, который ликвидировала бригада пожарной части. Никто из работников не пострадал.