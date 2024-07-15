Силы ПВО сбили еще четыре беспилотника над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще четыре беспилотника ВСУ были уничтожены над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Злынковским районом", – написал он.

Через некоторое время Богомаз добавил, что еще один беспилотник самолетного типа был уничтожен над Трубчевским районом. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее губернатор сообщал об уничтожении 6 беспилотников над Брянской областью в ночь на 15 июля. Богомаз уточнил, что четыре беспилотника сбиты над территорией Севского района, а еще по одному – над Погарским и Брасовским районами области.