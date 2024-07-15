ПВО уничтожила 6 украинских БПЛА над Брянской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны уничтожили над Брянской областью шесть беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ", – написал он.

Богомаз уточнил, что четыре беспилотника сбиты над территорией Севского района, а еще по одному – над Погарским и Брасовским районами области. По словам губернатора, обошлось без пострадавших и разрушений, оперативные службы работают на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 июля российская система ПВО уничтожила и перехватила четыре украинских беспилотника над Ростовской, Белгородской и Курской областями. Два дрона перехватили над территорией Ростовской области, один – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Курской области.