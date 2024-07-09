09 июля, 15:11Происшествия
Украинский дрон атаковал подстанцию маслодельного комбината в Курской области
Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"
Украинский беспилотник атаковал подстанцию маслодельного комбината в Судже Курской области, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
В результате на двух заправочных станциях возник пожар. Возгорание ликвидирует бригада пожарной части. Никто из работников не пострадал.
Утром 9 июля ВСУ с помощью беспилотников совершили попытку атаки севера Астраханской области. Нападение было успешно отражено, пострадавших нет.
Позже в Астрахани ввели ограничения на прилеты и вылеты самолетов из аэропорта. Спустя время воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме.
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