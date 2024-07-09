Украинский дрон атаковал подстанцию маслодельного комбината в Курской области

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

Украинский беспилотник атаковал подстанцию маслодельного комбината в Судже Курской области, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

В результате на двух заправочных станциях возник пожар. Возгорание ликвидирует бригада пожарной части. Никто из работников не пострадал.

Утром 9 июля ВСУ с помощью беспилотников совершили попытку атаки севера Астраханской области. Нападение было успешно отражено, пострадавших нет.

Позже в Астрахани ввели ограничения на прилеты и вылеты самолетов из аэропорта. Спустя время воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме.