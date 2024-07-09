Российская ПВО за ночь сбила 38 беспилотников ВСУ над 5 регионами РФ

Фото: министерство обороны РФ

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 38 украинских беспилотников над пятью регионами страны, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, три БПЛА сбиты и перехвачены над Белгородской областью, семь – над Курской, два – над Воронежской, 21 – над Ростовской и пять – над Астраханской, уточнили в оборонном ведомстве.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отметил, что массированная атака ВСУ в северной части региона была успешно отражена. Пострадавших нет.

Также за прошедшие сутки четыре человека погибли и 20 получили ранения в Белгородской области из-за атак украинской армии. Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, повреждения получили около 160 квартир, 60 частных домов и порядка 140 машин.