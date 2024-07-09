Мужчина ранен в результате шестого за сутки обстрела Шебекина в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

ВСУ в шестой раз за сутки обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

"Ранен еще один мирный житель. Мужчину с контузией бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода", – написал он.

Губернатор рассказал, что в результате очередного обстрела в 6 многоквартирных домах было выбито остекление, повреждены два социальных объекта и коммерческий объект торговли, а также 4 легковых автомобиля и линия газоснабжения.

В ночь на 9 июля ВСУ также атаковали Белгород. При ударе украинских сил был убит один человек и ранены двое. В результате атаки были выбиты окна в 3 частных домах и в 12 квартирах 8 многоквартирных домов, осколками посечены 2 автомобиля.