Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Один человек погиб при ударе ВСУ по Белгороду в ночь на вторник, 9 июля. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, приехавший на место обстрела, передает РИА Новости.

"У нас, к сожалению, сейчас только что человек погиб", – сказал губернатор.

В своем телеграм-канале Гладков также сообщил, что предварительно, ранены два мирных жителя. Один мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением руки доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода, второй пострадавший получил медицинскую помощь на месте.

Губернатор рассказал, что в городе Белгороде в результате атаки были выбиты окна в 3 частных домах и в 12 квартирах 8 многоквартирных домов, осколками посечены 2 автомобиля. В Белгородском раойне, в поселке Майский пробита кровля в одном частном доме, дополнил он.

В ночь на 9 июля в Белгороде объявлялась воздушная тревога. Местные жители сообщали о громких звуках взрывов.

Ранее из-за атаки ВСУ на Белгородскую область 2 июля пострадали девять мирных жителей, еще один погиб. Семи раненым оказали медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение. Двое находятся в тяжелом состоянии под наблюдением медиков. Кроме того, повреждены 59 домов. В Белгороде повреждения получили 39 частных домов, надворная постройка и 19 автомобилей.