Один человек погиб и девять ранены в результате обстрелов в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

За прошедшие сутки в результате атак ВСУ на Белгородскую область пострадали девять мирных жителей, еще один погиб, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, семи раненым оказали медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение. Двое находятся в тяжелом состоянии под наблюдением медиков.

"Надеюсь, что помощь будет оказана и они максимально быстро вернутся в свои семьи. К большому горю, один житель из Новой Таволжанки погиб", – написал Гладков.

Кроме того, повреждены 59 домов. В Белгороде повреждения получили 39 частных домов, надворная постройка и 19 автомобилей.

По населенным пунктам Белгородского района ВСУ выпустили 15 боеприпасов и 11 беспилотников, 5 из которых сбиты системой ПВО. В районе повреждены два частных дома, три автомобиля, два инфраструктурных объектах и крыша производственного помещения.

Также беспилотники атаковали села Богун-Городок и Грузское в Борисовском районе. В результате повреждены девять частных домовладений, надворная постройка и линия электропередачи. В Волоконовском районе есть повреждения на объекте электроснабжения.

В Краснояружском районе атакам подверглись села Вязовое, Демидовка, Поповка и Теребрено, повреждены четыре частных дома, два автомобиля и объекты электроснабжения. По населенным пунктам Грайворонского округа ВСУ выпустили 5 беспилотников и 35 боеприпасов.

В городе Грайворон в результате атаки дрона-камикадзе по многоквартирному дому в одной квартире выбито окно, в селе Безымено после сбросов боеприпасов с беспилотников загорелись два частных дома. В Шебекинском округе повреждены два частных дома, здание торгового объекта, производственное здание на территории коммерческого предприятия и линия газоснабжения.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз уже сообщал, что в результате воздушных атак в регионе никто не пострадал. Какие-либо разрушения также не выявлены. Дроны были уничтожены над Трубчевским и Суражским районами области.

До этого четыре воздушные цели были уничтожены в небе над акваторией у Севастополя и в районе Балаклавы. Осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе.

