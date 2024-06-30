ТАСС: Новолипецкий металлургический комбинат подвергся атаке беспилотников

Фото: 123RF/sandsua

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) 30 июня подвергся ударам беспилотных летательных аппаратов. Их атака оказалась "бессмысленной", сообщает ТАСС со ссылкой на представителя НЛМК.

По словам источника, атака на производящий гражданскую продукцию комбинат ни к чему, кроме роста сварочных работ, не привела.

Утром 30 июня губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил в своем телеграм-канале, что ночью над промышленной зоной Липецка сбили девять БПЛА. Один из фрагментов аппарата упал на крышу жилого дома в частном секторе. При атаке никто не пострадал, заключил Артамонов.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате атаки беспилотника на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске возник пожар.

До этого два человека пострадали при атаке БПЛА на штаб по восстановлению жилья в селе Головчине Белгородской области. Штаб был открыт для помощи жителям, чьи дома пострадали в результате обстрелов ВСУ.