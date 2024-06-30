В Ясиноватой эвакуировали жильцов дома, в котором снаряд HIMARS пробил 9 этажей

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В Ясиноватой ДНР эвакуировали жильцов многоквартирного дома, в котором снаряд HIMARS пробил девять этажей и не разорвался. Об этом рассказал глава администрации города Александр Пеняев.

По его словам, в Ясиноватой организовали пункты временного размещения и подготовили автобусы для перевозки горожан. Также даются громкие объявления для людей, которые не нашли куда пойти пока будет разминирование, сообщает РИА Новости.

Утром 30 июня глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале заявил об обстреле Ясиноватой из РСЗО HIMARS. В результате атаки ранения средней степени тяжести получили мальчик 2020 года рождения и девочка-подросток 2009 года рождения, уточнил он.

До этого три мирных жителя погибли и девять ранены в результате обстрела ВСУ Донецка. По словам Пушилина, ВСУ совершили 16 обстрелов, выпустив 39 боеприпасов, в том числе кассетного типа, из реактивной и ствольной артиллерии.