Развожаев: число пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь утром 29 июня возросло до 4

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства Севастополя

Число пострадавших в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь, которая произошла 29 июня, выросло до четырех, рассказал в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Глава Севастополя уточнил, что пострадавшие получили осколочные ранения легкой степени тяжести. По его данным, все они были доставлены в больницу. При этом одного из раненых врачи отпустили домой после осмотра.

Также Развожаев рассказал, что в результате атаки оказались повреждены три частных жилых дома. Кроме того, в трех многоквартирных домах взрывная волна выбила стекла в окнах квартир, отметил губернатор.

В ходе украинской атаки российским военным удалось уничтожить две воздушные цели в небе над акваторией, а также в районе Балаклавы. После этого воздушная тревога, которая вводилась в Севастополе после начала обстрела, была отменена.