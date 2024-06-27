Развожаев: ВСУ могут снова попытаться нанести удар по Севастополю

Фото: 123RF/zyskos

Теоретически ВСУ могут предпринять еще одну попытку нанесения удара по Севастополю, заявил губернатор Михаил Развожаев.

"После 23 июня мы понимаем, что такая ситуация в теории может повториться снова, потому что мы видим, что украинский режим потерял всякие берега, любые ограничители и никаких стопов нет. Поэтому мы должны исходить из новой сложившейся реальности", – цитирует главу города РИА Новости.

В четверг, 27 июня, в Севастополе в закрытом режиме состоялось чрезвычайное пленарное заседание законодательного собрания. В рамках мероприятия парламентарии утвердили превентивные меры, направленные на поддержание безопасности и гражданской обороны при условии повторения ракетных атак со стороны украинских сил.

Так, власти Севастополя приняли решение об ограничении входа в Балаклавскую бухту в ночное время, а также усилении ее охраны. Кроме того, на тех пляжах города, где отсутствуют капитальные строения, будут возведены укрытия.

При этом общественный транспорт в Севастополе будет оснащен аптечками, а при сигнале тревоги движение в городе будет останавливаться. Также дополнительные медицинские наборы появятся на пляжах Севастополя. Власти города рекомендовали частным предпринимателям оснастить ими свои помещения. Кроме того, представителей бизнеса обяжут предоставлять доступ в помещения своих предприятий всем людям, которые во время воздушной тревоги попросят укрыться на этих объектах.

В городе также будет запущена бесплатная массовая программа по обучению оказания первой медицинской помощи, которая будет действовать в парке "Патриот".

ВСУ обстреляли Севастополь 23 июня, использовав для этого американские ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами. В результате погибли четыре человека, в числе которых оказалось двое детей, а еще 153, из которых 27 детей, получили ранения.

В Москву были эвакуированы 22 раненых, 12 из которых – дети. В связи с тяжестью их диагнозов им потребовалась особая помощь и уникальные медицинские вмешательства.

Позднее власти заявили, что пострадавшие при атаке на город получат выплаты, размер которых составит от 200 до 400 тысяч рублей, в зависимости от тяжести вреда, нанесенного их здоровью. При этом члены семей погибших получат в равных долях 1 миллион рублей.

