Губернатор Севастополя: доступ к Балаклавской бухте будет перекрыт по ночам

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Власти Севастополя приняли решение об ограничении входа в Балаклавскую бухту в ночное время, а также усилении ее охраны. Причиной для этого послужила опасность свершения терактов, рассказал губернатор Михаил Развожаев.

При этом власти города не намерены закрывать севастопольские пляжи после ракетной атаки ВСУ на город. Развожаев подчеркнул, что подобная мера окажется трудноисполнимой.

Однако на тех пляжах, где отсутствуют капитальные строения, будут возведены укрытия, отметил губернатор. Он также обратился к жителям Севастополя и туристам с просьбой не посещать пляжи, которые на данный момент не оборудованы укрытиями.

Также губернатор Севастополя рассказал, что в городе будет запущена бесплатная массовая программа по обучению оказания первой медицинской помощи, которая будет действовать в парке "Патриот".

"Большой блок вопросов – первичная медицинская помощь. Трагедия 23 июня показала, что благодаря тем немногим людям, которые обладали навыками (первой помощи. – Прим. ред.), все равно удалось избежать дополнительных жертв", – цитирует Развожаева ТАСС.

Кроме того, губернатор рассказал, что общественный транспорт в Севастополе будет оснащен аптечками, а при сигнале тревоги движение в городе будет останавливаться. При этом люди в такой ситуации должны будут оставаться в самом транспорте, подчеркнул он.

Дополнительные медицинские наборы появятся не только в общественном транспорте, но и на пляжах Севастополя, уточнил Развожаев.

Также губернатор отметил, что власти города рекомендуют частным предпринимателям оснастить ими свои помещения. При этом глава Севастополя уточнил, что это не будет вводиться в виде обязательства, поскольку в ряде точек бизнеса аптечки должны быть на постоянной основе и без учета ситуации в регионе.

При этом власти города обяжут частный бизнес во время воздушной тревоги предоставлять доступ в помещения своих предприятий всем людям, которые попросят укрыться на этих объектах. Развожаев подчеркнул, что по этому вопросу был подготовлен специальный указ губернатора, который вошел и в постановление Законодательного собрания.

Глава Севастополя уточнил, что исключением из этого правила станут детские сады и прочие учреждения, доступ посторонних в которые всегда был запрещен.

ВСУ обстреляли Севастополь 23 июня, использовав для этого американские ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами. В результате данной атаки погибли четыре человека, в числе которых оказалось двое детей, а еще 153, из которых 27 детей, получили ранения.

В Москву были эвакуированы 22 раненых, 12 из которых – дети. В связи с тяжестью их диагнозов им потребовалась особая помощь и уникальные медицинские вмешательства.

Позднее власти заявили, что пострадавшие при атаке на город получат выплаты, размер которых составит от 200 до 400 тысяч рублей, в зависимости от тяжести вреда, нанесенного их здоровью. При этом члены семей погибших получат в равных долях 1 миллион рублей.

