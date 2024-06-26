Пострадавшие при атаке ВСУ на Севастополь получат до 400 тыс рублей

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Пострадавшие при атаке ВСУ на Севастополь получат выплаты на сумму от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести вреда, причиненного их здоровью.Об этом на заседании местного правительства заявила директор городского департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.

Так, гражданам, получившим тяжкий и вред средней тяжести, выплатят 400 тысяч рублей, а получившим легкий вред – 200 тысяч рублей. Члены семьи погибших получат в равных долях 1 миллион рублей.

Кроме того, на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей могут претендовать семьи с несовершеннолетними детьми, пострадавшими в результате атак на Севастополь.

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Севастополю днем 23 июня. В результате атаки четыре человека погибли, еще 153 пострадали.

В Москву эвакуировали 22 раненых, среди которых 12 детей. Из-за тяжести диагноза им необходима особая помощь и уникальные медицинские вмешательства. По последним данным, в столичных больницах в тяжелом состоянии находятся 12 пострадавших.

