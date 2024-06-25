Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент атаки ВСУ на пляж в Севастополе

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент атаки Вооруженных сил Украины на пляж в Севастополе.

На кадрах видно, что над водой рядом с берегом появились высокие всплески от упавших снарядов с кассетными боеприпасами, а отдыхающие на пляже люди почти сразу начали убегать.



Видео: телеграм-канал Baza

Между тем вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что на фоне трагических событий турпоток в Крым и Дагестан, где 23 июня также произошли теракты, вырастет через 2–3 недели. Мкртчян обратил внимание, что после этих ЧП в турагентства обратилось большое количество людей. При этом отказы от поездок в Крым и Дагестан среди тех граждан, которые уже успели приобрести билеты и оплатить проживание в отелях, единичны.

"Прошло уже несколько дней, и мы видим, что турпоток не сократился. Мой прогноз: через две-три недели он превысит показатели, которые были до этих событий. Июль и август – два главных месяца как для Дагестана, так и для Крыма", – подчеркнул эксперт в эфире радио КП.

Севастополь попал под обстрел украинских военных днем 23 июня. По данным российского Минобороны, для ударов по Севастополю ВСУ использовали американские ракеты ATACMS. Жертвами трагедии стали четыре человека, еще 153 мирных жителя получили ранения.

По последним данным, 77 пострадавших в результате обстрела со стороны Украины остаются в больницах. При этом 22 пациента были перевезены для лечения в Москву. В числе тех, кому была необходима помощь столичных врачей, есть 12 детей. Медики оценивают состояние шести взрослых и двоих детей, доставленных из Севастополя в Москву, как тяжелое.

Также 23 июня террористы напали на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале. Они открыли огонь по зданиям и местным жителям. Под обстрел также попали пост ДПС в Махачкале и автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала. В ходе КТО силовики ликвидировали пятерых боевиков.

В результате этих событий погиб 21 человек. При этом 16 из них были сотрудниками правоохранительных органов. Также жертвами теракта стали православный священник и гражданские лица.

