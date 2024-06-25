Шесть взрослых и двое детей доставили из Севастополя в Москву в тяжелом состоянии

Фото: ТАСС/МЧС России

Шесть взрослых и двое детей, доставленных из Севастополя в Москву, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента труда и соцзащиты населения столицы.

В ведомстве уточнили, что еще шестеро пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Всего на лечение в ведущие городские больницы Депздрава из Севастополя поступили 14 пациентов.

В свою очередь, советник губернатора Севастополя Анастасия Преловская заявила, что в больницах города остаются 50 пострадавших при атаке ВСУ, в том числе 12 детей, в тяжелом состоянии один пациент, передает РИА Новости.

Севастополь подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ днем 23 июня. В ходе ударов по городу военные применяли американские ракеты ATACMS. Жертвами трагедии стали четыре человека, еще 153 мирных жителя пострадали.

По последним данным, 77 пострадавших после атаки ВСУ остаются в больницах, 22 человека перевезли для лечения в Москву. Среди тех, кому потребовалась помощь столичных медиков, есть 12 детей. Состояние четверых из них оценивается как тяжелое.