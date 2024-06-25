Погибший в Махачкале полицейский отказался от предложения укрыться в жилом доме

Фото: ТАСС/Гаджибалаев Гянжеви

Сержант полиции, инспектор ДПС Хабиб Алиев спас мирного жителя, отказавшись укрыться в его доме во время теракта в Дагестане. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря МВД Дагестана Гаяну Гариеву сообщает РИА Новости.

По ее словам, 24-летний сержант полиции не вошел в распахнутую мирным жителем дверь и не принял его предложения укрыться в доме, опасаясь за его жизнь.

"Нет, меня все равно убьют, а ты зайди в дом, закройся и спрячься" – такими были последние слова Хабиба Алиева", – рассказала Гариева.

Террористы напали на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале 23 июня. Боевики открыли огонь по зданиям и местным жителям, обстреляли пост ДПС в Махачкале и автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала.

Жертвами нападений стали 20 человек. Среди погибших – 15 сотрудников правоохранительных органов, православный священник и гражданские лица. В результате проведения контртеррористической операции полицейские ликвидировали пятерых боевиков.