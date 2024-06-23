МВД Дагестана: один сотрудник полиции погиб в результате стрельбы в Махачкале

Фото: телеграм-канал Readovka

Неизвестные открыли стрельбу по посту ДПС в Махачкале. В результате погиб один сотрудник полиции, еще шесть получили ранения, сообщает МВД Дагестана в своем телеграм-канале.

"В Махачкале неизвестные на улице Ермошкина обстреляли пост ДПС. Среди гражданского населения пострадавших, погибших нет", – говорится в сообщении.

В связи со случившемся в городе был объявлен план "Перехват". Личности нападавших устанавливаются.

На место происшествия направились следователи, криминалисты и руководство управления Следственного комитета РФ по республике. В своем телеграм-канале ведомство уточнило, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Незадолго до этого появились сообщения о стрельбе в Дербенте. Там неизвестные напали на синагогу и церковь. Стрельба началась около 18:00. Предварительно, один полицейский погиб, еще один получил ранения. Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, объявлен в ориентировку.

