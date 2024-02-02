Суд арестовал 25 задержанных по делу о стрельбе в церкви Стамбула

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Суд в Турции арестовал 25 задержанных, в том числе россиянина, после стрельбы в стамбульской церкви. Об этом сообщил глава Минюста Турции Йылмаз Тунч на своей странице в соцсети X.

"Был выдан ордер на арест в отношении 25 подозреваемых, в том числе (гражданина Таджикистана. – Прим. ред.) Амирджона Хлигова и (гражданина РФ. – Прим. ред.) Давида Тандуева, открывших огонь в церкви и подозреваемых в членстве в ИГ ("Исламское государство" – запрещенная в РФ террористическая организация)", – написал Тунч.

Министр уточнил, что еще девятерых подозреваемых отпустили на свободу под судебный контроль.

Инцидент в стамбульской церкви произошел во время службы днем в воскресенье, 28 января. Двое мужчин открыли огонь по 50 прихожанам. В результате нападения один человек погиб, еще несколько получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя ИГ.

По информации СМИ, число задержанных в связи со стрельбой в церкви достигло 51. Отмечалось, что 23 из них будут депортированы.

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