Эксперт назвал теракт в Стамбуле ответом на действия Запада

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Теракт в католической церкви в Стамбуле является ответом радикалов на действия "коллективного Запада" на Ближнем Востоке. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на ведущего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова.

Он уточнил, что атака является продолжением происходящей в секторе Газа и Красном море конфликтной ситуации.

Отмечается, что большое количество ответственных за теракт и их быстрый арест породили конспирологические версии случившегося, что якобы атака является спланированной операцией спецслужб Турции. По мнению Долгова, это не так.

"Первые задержанные могли дать сведения, и у турецких спецслужб могли быть банки данных на все радикальные элементы", – заметил специалист.

Инцидент произошел во время службы днем в воскресенье, 28 января. Двое неизвестных открыли огонь по 50 прихожанам. В результате нападения один человек погиб, еще несколько получили ранения. СМИ сообщили, что ответственность за нападение взяла на себя ИГ ("Исламское государство" – запрещенная в РФ террористическая организация).

После вооруженного нападения в Стамбуле задержали 47 человек. Один из них – гражданин Таджикистана, другой – россиянин. Предположительно, оба подозреваемых являются членами ИГ.

По информации СМИ, 29 января число задержанных достигло 51, 23 из них будут депортированы. Отмечалось, что злоумышленники обсуждали нападение через мессенджер. Следствие будет выяснять, кто им дал указание совершить акцию.