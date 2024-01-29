Россиянин стал одним из подозреваемых в вооруженном нападении на церковь в Стамбуле

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После вооруженного нападения на католическую церковь в Стамбуле были задержаны 47 человек, среди которых один россиянин. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

"Сразу после нападения на церковь полиция начала крупномасштабную операцию. За воскресенье задержаны 47 человек по 30 адресам", – приводит его слова РИА Новости.

Вооруженное нападение произошло в католической церкви в Стамбуле во время службы днем в воскресенье, 28 января. Двое неизвестных открыли огонь по 50 прихожанам. В результате нападения один человек погиб, еще несколько получили ранения.

Министр сообщил, что задержаны и непосредственно подозреваемые в нападении.

"Хочу сообщить, что они иностранцы: один – гражданин Таджикистана, другой – россиянин", – заявил Ерликая.

По его словам, предположительно, оба подозреваемых являются членами ИГ ("Исламское государство" – запрещенная в РФ террористическая организация). Министр подчеркнул, что будут проведены допросы всех задержанных.

Ранее сообщалось об одном погибшем и нескольких пострадавших при стрельбе в школе американского штата Айова. Правоохранителям удалось установить личность злоумышленника. По данным СМИ, он мертв.

До этого полицейские заявили о нескольких пострадавших в результате стрельбы в штате Флорида. Отмечалось, что подозреваемый сбежал с места происшествия, о его мотивах не сообщалось.

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