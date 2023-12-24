03:33Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в торговом центре в США
Фото: 123RF/vankok
По меньшей мере один человек погиб и еще один пострадал в результате стрельбы в торговом центре Paddock Mall в городе Окала американского штата Флорида. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на местную полицию.
Жертвой стрельбы стал мужчина, пострадавшую женщину госпитализировали в ближайшую больницу.
Ранее правоохранители сообщали о нескольких пострадавших в результате стрельбы в штате Флорида. По информации полиции, подозреваемый в стрельбе сбежал с места происшествия. О мотивах злоумышленника не сообщалось.
До этого стрельба произошла на территории кампуса Невадского университета, который находится в городе Парадайс штата Невада. В результате произошедшего погибли три человека, еще одного пострадавшего в критическом состоянии госпитализировали.
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