Один человек погиб при стрельбе в торговом центре в США

Фото: 123RF/vankok

По меньшей мере один человек погиб и еще один пострадал в результате стрельбы в торговом центре Paddock Mall в городе Окала американского штата Флорида. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на местную полицию.

Жертвой стрельбы стал мужчина, пострадавшую женщину госпитализировали в ближайшую больницу.

Ранее правоохранители сообщали о нескольких пострадавших в результате стрельбы в штате Флорида. По информации полиции, подозреваемый в стрельбе сбежал с места происшествия. О мотивах злоумышленника не сообщалось.

До этого стрельба произошла на территории кампуса Невадского университета, который находится в городе Парадайс штата Невада. В результате произошедшего погибли три человека, еще одного пострадавшего в критическом состоянии госпитализировали.

Новости мира: более 20 человек погибли в результате стрельбы в американском штате Мэн