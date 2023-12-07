Стрельба произошла в Невадском университете в Лас-Вегасе

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На территории кампуса Невадского университета, который находится в городе Парадайс штата Невада, произошла стрельба. Предварительно, есть жертвы. Об этом сообщается на странице полиции Лас-Вегаса в соцсети X.

Правоохранители добавили, что подозреваемый в стрельбе скончался, однако не уточняют, что именно привело к его гибели. Также пока не сообщаются другие подробности об инциденте или количестве жертв.

В университете призвали студентов и сотрудников оставаться в укрытии.

Ранее сообщалось, что в кампусе американского Северо-Западного университета в Чикаго произошла стрельба. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали стрелявших.

По информации издания The Washington Post, в США в этом году зафиксировали не менее 38 случаев массовой стрельбы с жертвами, данный показатель является рекордным с 2006 года. Газета считает убийства массовыми в те моменты, когда были убиты четыре и более человек, не включая самих нападавших.

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