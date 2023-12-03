Один человек погиб в результате нападения в Париже

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Один человек погиб и один пострадал в результате нападения с ножом в Париже. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на источник в полиции.

Как сообщает агентство, злоумышленник зарезал одного человека и ранил другого в Париже в субботу. Собеседник издания отмечает, что перед арестом преступник выкрикивал религиозные лозунги.

По информации источников агентства, нападавший 1997 года рождения был известен приверженностью радикальному исламизму, а также психическими расстройствами. При этом отмечается, что нападавший является французом и родился во Франции.

Ранее в центре Дублина, рядом со школой для девочек, неизвестный напал на нескольких детей. Полиции удалось задержать подозреваемого в нападении. Первоначально сообщалось о трех пострадавших детях, однако позже их число увеличилось до пяти. Их всех доставили в разные больницы столичного региона Ирландии.