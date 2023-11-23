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Не менее трех детей получили травмы после нападения с ножом рядом со школой для девочек в центре Дублина. Об этом сообщает издание Irish Independent.

По данным СМИ, инцидент случился после 13:00 по местному времени (16:00 по Москве) недалеко от площади Парнелл-сквер. Двух несовершеннолетних госпитализировали.

Полиции удалось задержать подозреваемого в нападении. На территории ЧП работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, дороги в районе происшествия были перекрыты.

Ранее сообщалось, что мужчина выстрелил в потолок из ружья на станции Московского метрополитена "Рязанский проспект". Это произошло на фоне конфликта двух мужчин перед входом в западный вестибюль станции. Предварительно, происшествие случилось на почве личной неприязни.

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