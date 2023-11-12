Макрон осудил "возрождение необузданного антисемитизма" во Франции

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна столкнулась с резким всплеском антисемитизма, однако правоохранительная система работает на пресечение преступлений против граждан еврейского происхождения. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Макрон отметил, что нападение ХАМАС на Израиль 7 октября вызвало "безграничный ужас" среди французов. Он напомнил, что среди 1 200 погибших в результате нападения ХАМАС в Израиле было 40 граждан Франции, еще 8 попали в заложники.

Он подчеркнул, что во Франции активно пресекаются акты антисеметизма. Число антисемитских проявлений в республике составило почти 1,2 тысячи за последний месяц после эскалации палестино-израильского конфликта.

"За месяц были произведены сотни арестов и открыты десятки уголовных дел для того, чтобы вернуть антисемитизм туда, где ему самое место – в суд и за решетку", – заявил Макрон.

Ранее неизвестные нарисовали звезду Давида на пяти домах, где проживают евреи, в городе Дортмунд на западе Германии. Злоумышленники не были найдены.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".