Папа Римский призвал Израиль и Палестину к мирному урегулированию конфликта

Фото: ТАСС/Zuma

Папа Римский Франциск призвал Израиль и Палестину к урегулированию конфликта мирным путем и назвал поражением способ решения вопросов войной. Об этом он заявил в интервью RAI.

"На войне одна пощечина вызывает другую. Один сильный, а другой сильнее, и поэтому вы идете вперед. Война – это поражение", – сказал религиозный деятель, отметив, что два народа должны жить вместе.

По мнению Франциска, виной состояния войны, в котором находится мир, является процветание оружейной промышленности, в которую инвестируются значительные средства. Он назвал текущее время "очень темным".

На вопрос, боится ли священнослужитель всплеска антисемитизма, он ответил, что сожалеет о явлении и попытке скрыть происходящее, несмотря на последствия холокоста.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали. Число жертв израильской атаки в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, а еще 22 240 человек ранены.



Не менее 25 человек погибли при израильском обстреле на юге сектора Газа – СМИ