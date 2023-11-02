Анджелина Джоли заявила, что Газа превращается в массовое захоронение

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Голливудская актриса и экс-посол доброй воли ООН Анджелина Джоли обвинила мировых лидеров, поддержавших бомбардировки сектора Газа, в соучастии в убийстве детей, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на ее соцсети.

Актриса в соцсетях опубликовала фото разрушенного района в Газе и написала под ним, что действия армии Израиля являются преднамеренной бомбардировкой населения, попавшего в ловушку и которому некуда бежать.

Джоли заявила, что сектор Газа был тюрьмой под открытым небом почти два десятилетия, а сейчас он превращается в массовое захоронение.

"40% убитых – невинные дети. Убивают целые семьи", – написала актриса.

Она добавила, что мировое сообщество просто смотрит, как миллионы мирных жителей Палестины подвергаются "коллективному наказанию и оскотиниванию". Голливудская звезда также обратила внимание на то, что жители Газы не получают еду, медикаменты и гуманитарную помощь в нарушение норм международного права.

По ее словам, отказываясь потребовать гуманитарного прекращения огня и не давая Совету безопасности ООН навязать его обеим сторонам конфликта, мировые лидеры становятся соучастниками преступлений.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта в секторе Газа погибли 8,8 тысячи человек, почти половина из которых дети. Еще 22 240 человек ранены. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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