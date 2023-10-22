Число пострадавших израильтян с начала столкновений превысило 5,4 тыс – Минздрав Израиля

Фото: ТАСС/АР/Ariel Schalit

Как минимум 5 431 граждан Израиля пострадали в результате нападения на страну палестинских радикалов из организации ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения Израиля.

Как сообщается в официальной сводке Минздрава, к настоящему моменту 5 431 пострадавших были доставлены в больницы Израиля.

Ведомство уточняет, что более 290 раненых находятся в тяжелом состоянии, 801 человек получил ранения средней тяжести.

Ранее сообщалось, что число погибших палестинцев в секторе Газа возросло до 4 651 человека с момента обострения конфликта на Ближнем востоке. Об этом свидетельствует информация министерства здравоохранения Палестины. По данным ведомства, в результате израильских атак пострадали 14 125 граждан.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после нападения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Погибшими при обострении конфликта числятся 20 граждан РФ. Они также имели гражданство Израиля.