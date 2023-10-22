Глава Пентагона заявил о возросших рисках атак на объекты США на Ближнем Востоке

Фото: 123RF/palinchak

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США фиксируют возросшие риски атак на свои объекты и предпринимают все необходимое, чтобы защитить свои позиции. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил Ллойд Остин, США обеспокоены возможной эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и нападением на американские войска по всему региону.

"Мы собираемся сделать все необходимое, чтобы убедиться, что наши войска находятся на правильном месте, на хорошей позиции, защищены и что у нас есть возможность ответить", – подчеркнул Остин.

Также шеф Пентагона отметил, что США готовы к эскалации ближневосточного конфликта. По его словам, армия США "готова действовать", если у конфликта между Израилем и Хамас появится новые участники.

"Если какая-то страна или группировка стремится расширить этот конфликт, то мой совет: не стоит пытаться делать это", – сказал он в эфире ABC News.

Глава ведомства подчеркнул, что у США есть право защищаться, и они без колебаний будут делать это в случае необходимости.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль и сектор Газа не смогут вернуться к статус-кво. По его словам, теперь предстоит найти новый механизм, который позволит Израилю избежать повторения атак со стороны ХАМАС.