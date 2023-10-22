В Германии заявили, что слова Байдена о Путине говорят о панике Вашингтона

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Слова американского лидера Джо Байдена о Владимире Путине и ХАМАС говорят о панике Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале немецкой газеты Junge Welt.

Ранее Байден в рамках своего выступления сравнил президента РФ с ХАМАС.

"Сравнение Путина и ХАМАС? Тот, кто осмеливается выступать с такими заумными лозунгами, либо пытается привлечь на свою сторону самую тупую фракцию жестких американских правых, либо у него проблемы", – написал автор статьи.

Он также добавил, что Вашингтон уже признал провал контрнаступления ВСУ, в которое США активно вкладывались. Кроме того, есть и другая проблема – обострение палестино-израильского конфликта, напомнил автор. По его мнению, американские власти взволнованы из-за того, что придется участвовать сразу в двух конфликтах.

В Кремле назвали неприемлемыми слова Байдена, который сопоставил политику Путина с действиями ХАМАС.

До этого лидер Штатов сообщил, что намерен урегулировать ближневосточный конфликт и "подавить" российское руководство. Он утверждал, что у США есть большие возможности сделать мир лучше.

На это Путин ответил, что подавить интересы России невозможно, их придется учитывать. Также он подчеркнул, что такое стремление Америки приведет к проблемам, поэтому им еще нужно многому научиться.



Байден планирует подавить РФ и урегулировать конфликт на Ближнем Востоке