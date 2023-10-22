США воспользуются ситуацией в Газе для сокрытия поражения на Украине – СМИ

Фото: 123RF/belegan

США попытаются воспользоваться обострением палестино-израильского конфликта, чтобы скрыть свое поражение на Украине. Об этом пишет издание SVT.

Журналисты отмечают, что сейчас все внимание СМИ концентрируется на происходящем в секторе Газа, а не на Украине.

"И кое-кому это очень на руку, поскольку украинский конфликт стал для Запада крупным провалом", – подчеркивается в публикации.

Авторы считают, что ситуация на Ближнем Востоке продолжит оставаться в центре внимания, так как кризис может усугубиться. Из-за этого, США и НАТО придется перераспределять ресурсы.

Журналисты считают, что отказ от поддержки Украины станет более простительным, если представить его как необходимость.

"Фактически это уже и произошло", – резюмируют они.

При этом ранее президент США Джо Байден обратился к конгрессу с просьбой согласовать выделение около 160 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю.

Из них 61,3 миллиарда долларов американский лидер просит выделить на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы. Еще 798 миллионов долларов администрация президента просит выделить на поддержку Украины по линии ВВС США и 7,5 миллиардов долларов – по линии Космических сил США.

Однако, палата представителей США пока что не имеет возможности выделить эти средства, так как новый спикер конгресса вместо отправленного в отставку Кевина Маккарти до сих пор не был выбран.



Байден планирует подавить РФ и урегулировать конфликт на Ближнем Востоке