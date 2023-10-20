Байден попросил конгресс США согласовать выделение помощи Израилю и Украине

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Президент США Джо Байден попросил конгресс согласовать бюджет на помощь Израилю и Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

Белый дом опубликовал письмо временному спикеру палаты представителей конгресса США Патрику Макгенри. Однако он пока не имеет полномочий для согласования бюджета.

Объем запрашиваемого бюджета составляет около 160 миллиардов долларов. В частности, 61,3 миллиарда долларов Байден просил выделить на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы. Еще 798 миллионов долларов администрация президента просит выделить на поддержку Украины по линии ВВС США и 7,5 миллиардов долларов – по линии Космических сил США.

Израилю планируют направить на помощь 14,3 миллиарда долларов.

До этого Байден объявил о выделении 100 миллионов долларов на помощь сектору Газа и Западному берегу реки Иордан. Согласно предположениям администрации президента США, средства позволят более чем миллиону вынужденных покинуть свои дома в Палестине.



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