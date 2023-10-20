Байден назвал помощь Украине "разумной инвестицией"

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Президент США Джо Байден в обращении к нации, посвященном ситуации в Израиле и на Украине, заявил, что мир находится в переломной точке. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы находимся в переломном моменте истории, решения, которые мы принимаем сегодня, определят будущее на десятилетия вперед", – сказал он.

Президент США заявил, что Вашингтон не прекратит помощь Украине, так как это является жизненно важным для американской национальной безопасности. Байден также подчеркнул, что Вашингтон не хочет, чтобы американская армия воевала с российской, но отметил, что если бы РФ напала на НАТО, то США защищали бы "каждый дюйм" территории Альянса.

Байден также сказал, что помощь, которую США оказывают Израилю, призвана показать противникам в регионе, что Израиль сильнее, чем когда-либо, и не допустить распространения конфликта.

Президент США анонсировал срочный бюджетный запрос о финансировании нужд национальной безопасности Америки для поддержки "критически важных партнеров", к числу которых он отнес в том числе Израиль и Украину.

Он назвал отправку помощи Киеву "разумной инвестицией, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды" и подчеркнул, что Вашингтон отправляет Украине технику, которая хранится на складах, а средства, выделенные конгрессом, используются для пополнения собственных запасов страны новой техникой.

Американский президент до этого также сообщил, что Вашингтон сможет одновременно оказывать поддержку Украине и Израилю. По его словам, США могут "позаботиться и о том, и о другом, и по-прежнему поддерживать международную безопасность в целом".

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее отметил, что администрация США на данный момент располагает средствами, которые позволят в течение некоторого времени оказывать помощь Украине и Израилю, однако в будущем потребуется выделение дополнительного финансирования конгрессом.



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