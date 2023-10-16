США поддерживают Украину, поскольку не хотят втягивания в войну в Европе – Байден

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Соединенные Штаты поддерживают Украину, потому что хотят избежать втягивания в войну в Европе. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью изданию CBS.

По утверждению Байдена, в ситуации вокруг Украины его целью было не допустить оккупации независимой страны, граничащей с американскими союзниками по НАТО и находящейся на границе РФ.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что американская администрация запросит существенно больше двух миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и другие нужды.

По словам Байдена, Вашингтон сможет одновременно оказывать поддержку и Украине, и Израилю.

Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ