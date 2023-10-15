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Действия президента США Джо Байдена привели к катастрофе на Украине. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

По его мнению, Америка использовала Украину для нападения на Россию.

"Целью было нанести ей вред, уничтожить Россию, изменить российское государство", – написал он на своей странице в соцсети X.

К гуманитарной катастрофе на Украине, уверен Макгрегор, привела политика американских властей. Он назвал подобное преступлением против населения Украины и призвал США прекратить бесконечные войны.



До этого бывший американский военный заявил, что США помогают Киеву наносить дальнобойные ракетные удары, предоставляя ему доступ к беспилотным и пилотируемым системам разведки. При этом делается подобное, по его словам, в тайне от населения США.



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