Экс-советник Пентагона заявил, что Запад помогает Киеву наносить ракетные удары

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Западная разведка помогает Украине в нанесении дальнобойных ракетных ударов. Об этом на своей странице в соцсети Х заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Американские, британские и, возможно, французские беспилотные и пилотируемые системы разведки, наблюдения и сбора разведывательной информации используются украинцами для нанесения дальнобойных ракетных ударов", – отметил он.

По словам полковника, администрация американского главы Джо Байдена скрывает данную информацию от населения.

Ранее в СМИ появилась информация, что Соединенные Штаты в скором времени все же могут одобрить отправку на Украину ракет повышенной дальности с кассетными бомбами.

В их числе окажутся ракетная система ATACMS или управляемая реактивная система залпового огня GMLRS. Окончательное решение по данному вопросу еще не было принято.

После этого руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявлял, что позиция США относительно возможных поставок Украине ракетных комплексов ATACMS осталась прежней – они не передаются Киеву.

США пока не намерены поставлять Украине ракеты ATACMS – СМИ